Сафари парк «Тайган» открылся!

12 июня был открыт знаменитый парк львов «Тайган». Правда, в связи с пандемией коронавируса открытие в этом году прошло тихо и спокойно – просто для посетителей открыли двери парка, но при этом они все должны были быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Желающих посетить животных было много – в основном, конечно, были жители Крыма, но по выговору можно было определить и москвичей. Вероятнее всего – это были владельцы недвижимости на полуострове, которые уже высидели свой необходимый карантинный срок.

Гигантский лев

В помещении кассы людей встречал новый арт-объект – огромный десятиметровый лев, высотой 3,5 метра и весом в 10 тонн, которого изготовили китайские мастера из старого гигантского дерева, которое росло в Таиланде.

Ленивые львы

Несмотря на то, что львы уже выпущены в саванну, «царям природы» было лень бегать по просторам. Они предпочитали спать в вольере, задрав лапы кверху… Хотя, может быть, причиной были тучки и ощущение скорого дождя? И хотя их главный вожак – Олег Зубков выгонял их из вольера на волю, в «пампасы», они предпочитали перебежать в другой вольер и там спокойно поспать…

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Владелец парка рассказал, что парк был закрыт полгода, и, конечно же, были определенные сложности.

«Хотя мы и не объявляли об открытии парка, — рассказал Олег Зубков, но люди сюда приехали в День России, их было достаточно».

модно подстриженные альпаки

«Хочу сказать спасибо всем, кто нам помогал в это нелегкое время, отдельным людям, предпринимателям, а также министерству сельского хозяйства Крыма, которые дали нам возможность приобретать продукты для животных по подходящим ценам.

редкий амурский тигр

«Многие животные, такие как грифы и даже тигры любят чуть подпорченное мясо, такое которое людям нельзя, и мы могли покупать его по сниженным ценам».

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«Сейчас парк начинает восстанавливать свою инфраструктуру – откроются кафе, и будет увеличиваться поток туристов, особенно с 1 июля».

«У нас было недопонимание с властями на протяжении шести лет, но я надеюсь, что теперь у нас все будет хорошо. В Крыму очень хорошо, красиво и всех, кто еще планирует свой отдых на июль, август, сентябрь приглашаю в Крым – он удивителен, здесь много мест, которые нужно посетить, в том числе и «Сказку» с «Тайганом».

Знаменитая Дана из «Тайгана»

Второй зоопарк Олега Зубкова «Сказка», находящийся в Ялте был открыт для посетителей 1 июня 2020 г.

Олег Широков. Фото автора

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Олег Широков

Источник: Крымские новости