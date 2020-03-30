В Симферополе открылась выставка περιμετρέο

В Симферополе на выставочной площадке «Неправильный прикус» открылась выставка-проект περιμετρέο (Периметр). Автор ее — известный крымский фотограф Александр Кадников, фотограф 5-го разряда с 35-летним опытом работы, представил эту вторую часть своего общего проекта.Александр Кадников (в середине)

Первую часть можно было лицезреть на фестивале СИМБИОЗ

— Все что нам кажется незыблемым сегодня — границы, законы, общественные устои, отметил автор, — уже завтра становятся миражами. Иллюзия вечности нерушима, как в огне, как слова в скошенной траве. Наши призраки нерушимы и сталь крепка.

P.S. Выдавив из себя раба, мы становимся подвержены коррозии.

На выставке

Свои идеи автор выложил в следующем ряду:

ВРЕМЯ+ПРОСТРАНСТВО=РЕАЛЬНОСТЬ

РЕАЛЬНОСТЬ+ВРЕМЯ=БЫТИЕ

БЫТИЕ+ПРОСТРАНСТВО=ПРИРОДА ВЕЩИ

ПРИРОДА ВЕЩИ+ЭМПИРИЗМ=ОСОЗНАИЕ СОБСТВЕННОГО Я

Я+БЛЮЗ=ТЕКСТ БЕЗ КОНТЕКСТА

ТЕКСТ БЕЗ КОНТЕКСТА+ТИШИНА=ПРЕДЧУВСТВИЕ РАЯ

ПРЕДЧУВСТВИЕ РАЯ+ДЛИНА СЛОВА+ШИРИНА ПРИЛИВА=ВДОХНОВЕНИЕ

ВДОХНОВЕНИЕ+ТЛЕННОСТЬ=БЕССМЕРТИЕ

БЕССМЕРТИЕ+ТАНАТОС=?

Посетители выставки

На выставку пришло очень много посетителей, учитывая опасность заболевания коронавирусом все они были в защитных повязках, которые снимали только на мгновение, чтобы автор выставки мог запечатлеть их для своих будущих выставок…

В полумраке…В «Неправильном прикусе»Плакат выставки

Александр Кадников — фотокорреспондент газет «Республика», «Крымское время»,«Крымская правда», ведущий фотограф Крымского Госмузтеатра, автор фотографий и 177 обложек российских и зарубежных журналов, автор 26 персональных выставок, организатор и участник более 175 фото и видеопроектов, автор трех персональных фотоальбомов: «The best of Крым»,«Ошейник»2006г,«Окомiр».

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Олег Широков

Источник: Крымские новости