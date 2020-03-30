В Симферополе открылась выставка περιμετρέο

Александр Кадников (в середине)
Первую часть можно было лицезреть на фестивале СИМБИОЗ
— Все что нам кажется незыблемым сегодня — границы, законы, общественные устои, отметил автор, — уже завтра становятся миражами. Иллюзия вечности нерушима, как в огне, как слова в скошенной траве. Наши призраки нерушимы и сталь крепка.
P.S. Выдавив из себя раба, мы становимся подвержены коррозии.
На выставке
Свои идеи автор выложил в следующем ряду:
ВРЕМЯ+ПРОСТРАНСТВО=РЕАЛЬНОСТЬ
РЕАЛЬНОСТЬ+ВРЕМЯ=БЫТИЕ
БЫТИЕ+ПРОСТРАНСТВО=ПРИРОДА ВЕЩИ
ПРИРОДА ВЕЩИ+ЭМПИРИЗМ=ОСОЗНАИЕ СОБСТВЕННОГО Я
Я+БЛЮЗ=ТЕКСТ БЕЗ КОНТЕКСТА
ТЕКСТ БЕЗ КОНТЕКСТА+ТИШИНА=ПРЕДЧУВСТВИЕ РАЯ
ПРЕДЧУВСТВИЕ РАЯ+ДЛИНА СЛОВА+ШИРИНА ПРИЛИВА=ВДОХНОВЕНИЕ
ВДОХНОВЕНИЕ+ТЛЕННОСТЬ=БЕССМЕРТИЕ
БЕССМЕРТИЕ+ТАНАТОС=?
Посетители выставки
На выставку пришло очень много посетителей, учитывая опасность заболевания коронавирусом все они были в защитных повязках, которые снимали только на мгновение, чтобы автор выставки мог запечатлеть их для своих будущих выставок…
В полумраке…
В «Неправильном прикусе»
Плакат выставки
Александр Кадников — фотокорреспондент газет «Республика», «Крымское время»,«Крымская правда», ведущий фотограф Крымского Госмузтеатра, автор фотографий и 177 обложек российских и зарубежных журналов, автор 26 персональных выставок, организатор и участник более 175 фото и видеопроектов, автор трех персональных фотоальбомов: «The best of Крым»,«Ошейник»2006г,«Окомiр».
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Олег Широков
Источник: Крымские новости