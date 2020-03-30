В Симферополе открылась выставка περιμετρέο

30 марта 2020     39
В Симферополе открылась выставка περιμετρέο В Симферополе на выставочной площадке «Неправильный прикус» открылась выставка-проект περιμετρέο (Периметр). Автор ее — известный крымский фотограф Александр Кадников, фотограф 5-го разряда с 35-летним опытом работы, представил эту вторую часть своего общего проекта.
Александр Кадников (в середине)

Первую часть можно было лицезреть на фестивале СИМБИОЗ

— Все что нам кажется незыблемым сегодня — границы, законы, общественные устои, отметил автор, — уже завтра становятся миражами. Иллюзия вечности нерушима, как в огне, как слова в скошенной траве. Наши призраки нерушимы и сталь крепка.
P.S. Выдавив из себя раба, мы становимся подвержены коррозии.


На выставке

Свои идеи автор выложил в следующем ряду:

ВРЕМЯ+ПРОСТРАНСТВО=РЕАЛЬНОСТЬ
РЕАЛЬНОСТЬ+ВРЕМЯ=БЫТИЕ
БЫТИЕ+ПРОСТРАНСТВО=ПРИРОДА ВЕЩИ
ПРИРОДА ВЕЩИ+ЭМПИРИЗМ=ОСОЗНАИЕ СОБСТВЕННОГО Я
Я+БЛЮЗ=ТЕКСТ БЕЗ КОНТЕКСТА
ТЕКСТ БЕЗ КОНТЕКСТА+ТИШИНА=ПРЕДЧУВСТВИЕ РАЯ
ПРЕДЧУВСТВИЕ РАЯ+ДЛИНА СЛОВА+ШИРИНА ПРИЛИВА=ВДОХНОВЕНИЕ
ВДОХНОВЕНИЕ+ТЛЕННОСТЬ=БЕССМЕРТИЕ
БЕССМЕРТИЕ+ТАНАТОС=?


Посетители выставки

На выставку пришло очень много посетителей, учитывая опасность заболевания коронавирусом все они были в защитных повязках, которые снимали только на мгновение, чтобы автор выставки мог запечатлеть их для своих будущих выставок…


В полумраке…
В «Неправильном прикусе»


Плакат выставки

Александр Кадников — фотокорреспондент газет «Республика», «Крымское время»,«Крымская правда», ведущий фотограф Крымского Госмузтеатра, автор  фотографий и 177 обложек российских и зарубежных журналов, автор 26 персональных выставок, организатор и участник более 175 фото и видеопроектов, автор трех персональных фотоальбомов: «The best of Крым»,«Ошейник»2006г,«Окомiр».

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Олег Широков
Источник: Крымские новости

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