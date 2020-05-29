Волонтерская работа политических партий в условиях пандемии коронавирусной инфекции

В следующем году Россия вступает в новый электоральный цикл, старт которого начинается с выборов депутатов Государственной Думы.

Несмотря на сложные условия в стране, связанные с пандемией коронавируса covid-19, партии уже готовятся к предстоящим выборам, в том числе и подводя промежуточные итоги, а также оценивая свои электоральные ресурсы.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, напоминая о том, что 8 лет назад Дмитрий Медведев был избран председателем партии «Единая Россия», отмечает, что в России принято фиксировать круглые даты – 5 или 10 лет, но для партий знаковым является еще и подведение итогов электоральных циклов: «Нынешняя дата важна, потому что «во многом она является рубежной не только для партии, но и для политической системы в целом. С весны 20-го года мы находимся на этапе вхождения в новую реальность. Это касается и экономики, и социальной сферы, и принципов международного взаимодействия, и системы общественных отношений. Именно поэтому сегодня актуален разговор о промежуточных итогах, перспективах и наработанных практиках и подходах, которые будут применимы и эффективны в новых условиях».

В эти новые условия существенные коррективы внесет постпандемическая ситуация.

По мнению Костина, «Единая Россия» в нынешних непростых условиях, выбрала оптимальный путь – ответить общественному запросу на солидарность, поддержку тех, кому нужна помощь и совместные действия с теми, кто борется с вирусом. Партия не ушла на «самоизоляцию», она стала площадкой, на которой была организована работа десятков тысяч волонтеров, где принимались пакеты законов, ориентированных на поддержку различных сфер жизни страны».

Эксперты крымского филиала Фонда развития гражданского общества провели мониторинг волонтерских практик региональных отделений всех парламентских партий Государственного Совета Республики Крым в условиях особых режимов, связанных с пандемией.

Следует отметить, что все региональные отделения организовали соответствующую работу. «Единая Россия» открыла волонтерский центр, у ЛДПР действует программа «Добровольцы Крыма», в отделении КПРФ создали волонтерский штаб «Своих не бросаем».

Результаты их деятельности изучались способом мониторинга информации, размещенной на официальных сайтах региональных отделений партий. В мониторинге учитывались только конкретные действия в рамках волонтерской помощи.

Результаты исследования показывают, что наибольшую активность в оказании помощи жителям Республики Крым в условиях пандемии коронавируса covid-19 проявили депутаты разного уровня от партии «Единая Россия». На их долю приходится 76% всех конкретных действий, оказанных жителям Крыма волонтерскими движениями трех партий. На долю волонтеров от ЛДПР приходится 19%, а КПРФ – 5%.

Крымский филиал Фонда развития гражданского общества

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Иван Родион

Источник: Крымские новости