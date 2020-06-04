Жителей Коктебеля не было на обсуждении коктебельской набережной

Общественное обсуждение 3 июня по материалам оценки воздействия на окружающую среду объекта строительства «Реконструкция набережной в пгт. Коктебель г. Феодосия РК» представляло собой унылое зрелище.

Такое впечатление, что в провинциальный город с гастролями заехали провинциальные лабухи. Гитара не строит, барабанщик отыграл свою партию по телефону, солист путался в текстах песен, а клавишник не приехал из-за каких-то своих дел. И вместо аншлага звенел пугающей тишиной почти пустой зал.

Накануне жители Коктебеля высказали опасение, что участие в этом массовом мероприятии в феодосийском Доме культуры является нарушением указа Главы Крыма Сергея Аксенова. РИА Крым сообщило https://ria.ru/20200530/1572227246.html 30 мая, что согласно внесенным изменениям в указ Главы Крыма, запрет на проведение массовых мероприятий в Крыму сохранится на период действия режима повышенной готовности, введенного в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. А именно, «запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования «Повышенная готовность» проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных». Также продолжают действовать ограничительные меры для тех, кому 65 и более лет, и эти жители Коктебеля лишены возможности участия в обсуждении.

Еще одной причиной просьбы о переносе обсуждения является удаленность места проведения от поселка, движение маршруток восстановлено не в полном объеме, добираться сложно. Обычно по проблемам Коктебеля в сгоревшем Доме культуры поселка собиралось несколько сотен жителей. Естественно, что попасть в Феодосию, а затем вернуться в поселок, такому количеству людей крайне проблематично. Стоит отметить, что места в зале ДК, определенные с учетом социальной дистанции, были промаркированы. Общее количество посадочных мест всего около пятидесяти. Зарегистрировано пришедших на обсуждение было всего 17 человек, в том числе несколько представителей СМИ, организаторы настойчиво исполнили поставленную перед собой задачу.

Список присутствующих, в том числе журналистовВ президиуме представители горсовета и администрации Феодосии

Сетевое издание «Коктебель информбюро» http://veb-koktebel.ru/o-rekonstruktsii-koktebelya-bez-koktebeltsev/?fbclid=IwAR28GBnihBhWQW6WVY8w_DEzh-eHqLamEt5jf_JzISS_xj2KIo3jtI5QLBY о слушаниях:

«То, что это будут очередные обещания и бла-бла-бла, в этом уже никто не сомневается в Коктебеле. И нас тревожат смутные сомнения, что ключевую роль в бойкотировании слушаний по реконструкции набережной Коктебеля сыграл отнюдь не указ Аксенова о запрете массовых мероприятий, а банальное недоверие коктебельцев администрации города Феодосия. В Коктебеле уже выросло поколение, вскормленное бесконечными обещаниями».

Председатель коктебельского «Гражданского актива» Борис Яремко так прокомментировал данное мероприятие на своей странице в Фейсбук https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=132950615066145&id=100050536215038:

«Несмотря на Указ Главы Республики Крым о запрете проведения массовых мероприятий, Администрация Феодосии провела эти слушания.. На них зарегистрировалось аж 17 человек, из них только три жителя Коктебеля (двое из трёх, подав заявления с протестом, сразу ушли)… В зале представители Администрации, заказчиков и проектировщиков. Жалкое зрелище. Жители Коктебеля и предприниматели, понимая, что Указ Главы ещё в силе, собираться нельзя, не приняли участие в этом собрании чиновников. Написаны обращения в Прокуратуру, в Роспотребнадзор и Главе Крыма.

Жители хотели принять участие и просто просили перенести слушания на более поздний срок, но не были услышаны. Пенсионерам нельзя. У многих нет личного транспорта, и пришлось бы ехать в битком набитых автобусах туда и обратно. И сидеть на слушаниях хоть в маске и в перчатках, но в закрытом зале. Значит кафе, ресторанам, кинотеатрам работать нельзя, а тут такое представление!» Борис Яремко отметил, что на собрании не было ни одного депутата горсовета: «Они законопослушные граждане и выполняют Указ Главы Крыма».

Вел это, то ли общественное обсуждение, то ли публичные слушания, заместитель Главы феодосийского горсовета Дмитрий Давыдов. Он огласил правила проведения обсуждения, перечислил состав «Оргкомитета по проведению общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)», представленных в Приложении к постановлению https://feo.rk.gov.ru/ru/document/show/9025 Администрации города Феодосия РК от 17.04.2020 №998.

Слева направо: Леонид Петрушенькин, Маким Алексеенко, Дмитрий Давыдов

После выступления главного специалиста – главного инженера проектов дирекции ГКУ «Инвестиционно-строительное управление РК» Ильи Казанкова, перешли к обсуждению повестки дня. О воздействии на окружающую среду проекта «Реконструкции набережной пгт.Коктебель» рассказал эколог ООО «Единая строительная компания» Евгений Еременко.

Главный специалист – главный инженер проектов дирекции ГКУ «Инвестиционно-строительное управление РК» Илья КазанковЭколог ООО «Единая строительная компания» Евгений Еременко

Дмитрий Давыдов зачитывал замечания и обращения, поступившие в письменном виде от коктебельского «Гражданского актива», Союза предпринимателей Коктебеля и руководства пансионата «Голубой залив», а представители проектировщика и заказчика давали свои пояснения по этим вопросам. В частности, главный специалист – главный инженер проектов дирекции ГКУ «Инвестиционно-строительное управление РК» Илья Казанков, эколог ООО «Единая строительная компания» Евгений Еременко и немного Диана Кутафина – руководитель проекта ООО «Единая строительная компания». ООО «Единая строительная компания» является разработчиком проекта реконструкции набережной.

Диана Кутафина – руководитель проекта ООО «Единая строительная компания»

И.о. генерального директора ООО «НПЦ «Берегозащита» Дмитрий Нацвин и автор проекта ООО «МСУ Маяк» Валентин Филиппов отсутствовали на обсуждении и давали свои комментарии по громкой связи. При этом временами связь была просто ужасной.

Большинство приглашенных в обсуждении не участвовалиЖурналисты, чиновники, техперсонал, статисты

Для санобработки все наготове

Вопросы, поступившие в письменном виде, касались учета присутствия в зоне реконструкции объектов культурного наследия, границы Карадагского заповедника и его охранной зоны, места утилизации отходов демонтажа зданий на набережной. Эти отходы будут вывозиться на Тургеневский полигон ТБО в Белогорском районе.

Так как из зала уточняющие вопросы задавать было некому, «Крымские новости» восполнили недостаток живого общения. В частности, было выяснено, что пляж будут отсыпать галькой из Краснодарского края, представляющей собой смесь осадочных горных пород, но каких именно Дмитрий Нацвин ответить не смог.

На вопрос, есть ли сторонняя экологическая экспертиза проекта, Илья Казанков пояснил, что проект будет проверен государственной экологической экспертизой. Росприроднадзор определил прохождение экспертизы в Ростовском филиале.

Навесы на пляже будут заменены на зонты. Поэтому возник вопрос о летней веранде пансионата «Голубой залив» – сцене «Бриз» джазового фестиваля «Live In Blue Bay», так как для этих целей зонты не подходят, необходимо нечто более фундаментальное. Илья Казанков пообещал ответить на этот вопрос в индивидуальном порядке.

Удалось выяснить, что если будут значительные корректировки после государственной экологической экспертизы, будут проведены повторные слушания. Этой экспертизы еще не было, как и экспертизы по объектам историко-культурного наследия.

В завершении была озвучена информация о просьбе общественности Коктебеля перенести обсуждение на другой срок. Этого не произошло, обсуждение состоялось.

ВИДЕО: Общественное обсуждение реконструкции коктебельской набережной прошло без жителей Коктебеля

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Теги: Феодосия, Коктебель, набережная, реконструкция, общественное обсуждение, публичные слушания, Дмитрий Давыдов, Илья Казанков, Евгений Еременко, Дмитрий Нацвин

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Сергей Ищенко

Источник: Крымские новости