LibreOffice Calc – электронные таблицы

Дорогие друзья! Рад анонсировать мастер-класс по основам Excel/Calc.

20 октября на базе библиотеки-филиала №9 состоится полуторачасовой (с коротким перерывом) урок-введение в основы работы с табличным редактором LibreOffice Calc, который Microsoft Excel.

Вас ждут интересные типовые задачи и приёмы работы с формой списания фонда. А заодно и общий обзор офисного пакета LibreOffice.

Урок рассчитан на пользователя с базовым опытом работы на персональном компьютере.

Всего собрано две учебные группы: первая – в 10:00, вторая – в 13:00. Списки участников и номер вашей группы у И.А. Тебенёвой.

До встречи в четверг!