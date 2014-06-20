Новая почта и синяя птица

С этого дня введена в работу новая почта всех библиотек-филиалов и отделов. Прошу для служебной переписки использовать только её.

В этой публикации коротко расскажу о том, как новой почтой пользоваться и где взять список новых почтовых адресов.



Вводная инструкция к почтовой программе Thunderbird (Сандабёд):

Для запуска почтовой программы следует нажать на этот ярлык в панели задач:

(нажимайте на изображения, чтобы их увеличить)

Теперь, когда программа запущена, взгляните на её основные элементы:

(нажимайте на изображения, чтобы их увеличить)

1. Кнопка, которую следует нажимать если вы хотите создать новое письмо;

2. Каталоги вашего почтового ящика (входящие, исходящие, прочие);

3. Список писем, которые лежат в каталоге, выбранном в меню «2»;

4. Кнопки для быстрого «ответа», «пересылки» или «удаления» писем;

5. Содержимое письма, выбранного в блоке «3»;

(можно дважды щёлкнуть на письмо и оно откроется в отдельном окне)

6. Почтовые вложения, прикреплённые файлы.

Теперь посмотрим на форму подготовки нового письма. Форма откроется если нажать на кнопку «1»:

(нажимайте на изображения, чтобы их увеличить)

Обратите внимание, последовательность рассматриваемых секций пронумерована в порядке их заполнения при создании сообщения.

1. Сюда вводим электронный адрес получателя;

2. Указываем тему сообщения (не оставляйте пустым это поле);

3. Собственно текст письма;

4. Кнопка для прикрепления файлов к письму (до 20 мегабайт)

5. Когда все поля заполнены (4 не обязательно), нажимаем «Отправить».

Разумеется это базовое описание программы Thunderbird, но достаточное для начала работы с ней. Если будут возникать вопросы, обращайтесь напрямую, всем помогу индивидуально, либо здесь в комментариях.

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