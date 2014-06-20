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Какой-то круг
Усатый гражданин


Оплата услуг
 

 

 

Не нажимать
Русским языком было сказано, не нажимать.

Удалённая помощь
 


v 4.2


Ну, вот, в общем, и всё!
19 июня 2020     606    

Переезд на домен sevline.com состоялся! Привыкайте к новому месту и фишкам. Так как по старому адресу сайт больше не доступен, а поисковики ещё не знают об этом, первое время, когда вам понадобится удалённая помощь, найти меня по запросу «Усатый гражданин», как многие привыкли, не получится. Поэтому рекомендую добавить в закладки адрес sevline.com …ато целое дело.
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