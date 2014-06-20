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Усатый гражданин
Не нажимать
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Русским языком было сказано, не нажимать.
v 4.2
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Ну, вот, в общем, и всё!
19 июня 2020 606
Переезд на домен sevline.com состоялся! Привыкайте к новому месту и фишкам. Так как по старому адресу сайт больше не доступен, а поисковики ещё не знают об этом, первое время, когда вам понадобится удалённая помощь, найти меня по запросу «Усатый гражданин», как многие привыкли, не получится. Поэтому рекомендую добавить в закладки адрес sevline.com …ато целое дело.