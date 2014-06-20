Онлайн трансляция 5 июля

Дорогие друзья, коллеги! Пришло время, наконец, раскрыть секрет загадочных live-трансляций, которые вы могли видеть в контакте на прошлой неделе. Это были тестовые трансляции. Их цель – изучить принцип работы сервиса и добиться лучшего качества воспроизведения.

Вы, наверное, уже поняли, что мероприятие, которое будет проходить в экопарке Лукоморье в ближайшее воскресенье, 5 июля, будет транслироваться в режиме live в группу Центральной детской библиотеки. Трансляция не будет непрерывной. Показывать буду вступительную часть и потом блоками по 5 или 10 минут возле каждого из филиалов. Демонстрировать будем только лучшие моменты. Не стестняйтесь 🙂