Последний тестовый телемост перед встречей с детскими писателями

Уважаемые коллеги, приглашаю вас сегодня в 15:00 на последнюю тестовую встречу библиотек-филиалов №3, 5, 13, 16.

На официальные адреса электронной почты были разосланы приглашения на телемост, а за час до трансляции приглашения будут продублированы.

Цель встречи – убедиться в правильности технических настроек для проведения встречи в режиме дискуссии и телемоста, а в случае проблем, – исправление ошибок.

Для проведения встречи вам понадобятся ноутбуки или настольные компьютеры, оснащённые вебкамерами и микрофонами.

Ниже двухминутная видеоинструкция, если необходимо.