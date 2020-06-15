Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.

«Если потерпевшей стороне нормально объясняли бы, чем это всё закончится, они так не поступили бы… Но когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение», — сказал Пашаев в беседе с «Пятым каналом».

Он отметил, что из-за сложившейся ситуации пострадает потерпевшая сторона.

«До суда можно получить определённую материальную, моральную помощь. А когда человека сажают, что они получат? … выплата денег — не означает, что это его освобождает от уголовной ответственности», — добавил адвокат Ефремова.

При этом он подчеркнул, что актёр «ни от кого не скрывается» и не оставляет попыток извиниться перед родственниками погибшего.

«Никто не пытается с кем-то договариваться. Что предусматривает закон, то и будет», — заключил представитель защиты актёра.

Ранее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова и выразил готовность оказать помощь его семье.

Позднее адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что близкие Захарова не приняли извинений Ефремова, а также предложенной денежной компенсации и намерены добиться справедливого решения суда.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Артист по решению суда отправлен под домашний арест.