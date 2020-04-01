Адвокат предупредила о всплеске в России жалоб на насилие после карантина

Соучредитель центра «Насилию.нет», адвокат Мари Давтян предупредила о всплеске в России жалоб на домашнее насилие после карантина. Ее слова приводят «Известия».
Давтян рассказала, что сейчас почти все центры помощи пострадавшим от домашнего насилия закрыты на карантин, не принимаются даже телефонные звонки. «Мы все давно уже ушли на электронные форматы в центре защиты пострадавших от домашнего насилия, но сейчас… Ну получим мы СМС, но ведь качественную психологическую помощь не окажешь в ответном СМС», — добавила юрист.
Она считает, что, пока карантин не закончится, большого количества жалоб не будет. «Подобный вал всегда бывает после окончания длинных праздников вроде новогодних и майских, когда у людей появляется возможность обратиться в полицию», — пояснила Давтян.
В марте в ООН заявили, что карантинный режим, направленный на борьбу c эпидемией коронавируса, может повысить риск домашнего насилия. По словам специалистов, для большого количества женщин и детей дом может быть местом страха и жестокого обращения, и эта ситуация значительно усугубляется в случае изоляции и полного карантина.
С 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя. На это время должны быть закрыты для посетителей организации общественного питания и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и зоомагазинов.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру