Агент Дацюка рассказал, когда хоккеист примет решение относительно дальнейших выступлений

26 апреля 2020     12
Агент Дацюка рассказал, когда хоккеист примет решение относительно дальнейших выступлений

18:30

Дэн Мильштейн, агент нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка, рассказал о планах 41-летнего хоккеиста.

РИА Новости

«В ближайшие дни Дацюк примет решение о продолжении своей игровой карьеры. Он не будет становиться генеральным менеджером и не собирается идти в политику. Никаких планов о карьере в менеджменте ни разу за всё это время не обсуждалось», — приводит слова Мильштейна ТАСС.

В сезоне-2019/2020 Дацюк набрал 26 (7+19) очков в 47 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что совет директоров КХЛ может рассмотреть увеличение потолка зарплат на сезон-2020/2021.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Поселение херсонеситов на Балке Бермана может стать музеем
Поселение херсонеситов на Балке Бермана может стать музеем

Музей-заповедник “Херсонес Таврический” и фонд поддержки гуманитарных наук “Моя история” запустили в социальных сетях сериал об истории древнегреческого города. С …


В российской больнице коронавирусом заразились десятки сотрудников
В российской больнице коронавирусом заразились десятки сотрудников

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились около 50 сотрудников Мариинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения, пишет ТАСС. «Мы подтверждаем данную …


Глава российского региона обвинил врачей во вспышке коронавируса
Глава российского региона обвинил врачей во вспышке коронавируса

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что врачи Городской больницы №4 спровоцировали вспышку коронавируса в регионе. Об этом сообщается на сайте …


Президент Туркмении объездил дареного коня
Президент Туркмении объездил дареного коня

Видео: Хроника Туркменистана / YouTube Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов получил в подарок восемь коней в честь национального праздника — Дня …


Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам
Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса. Соответствующий документ был опубликован на сайте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты