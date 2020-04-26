Агент Дацюка рассказал, когда хоккеист примет решение относительно дальнейших выступлений

Дэн Мильштейн, агент нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка, рассказал о планах 41-летнего хоккеиста.

РИА Новости

«В ближайшие дни Дацюк примет решение о продолжении своей игровой карьеры. Он не будет становиться генеральным менеджером и не собирается идти в политику. Никаких планов о карьере в менеджменте ни разу за всё это время не обсуждалось», — приводит слова Мильштейна ТАСС.

В сезоне-2019/2020 Дацюк набрал 26 (7+19) очков в 47 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что совет директоров КХЛ может рассмотреть увеличение потолка зарплат на сезон-2020/2021.