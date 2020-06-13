Агент: Вагнер Лав будет делать результат в ЦСКА

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что 36-летний бразильский нападающий Вагнер Лав сможет принести пользу ЦСКА, если вернётся в московский клуб.

РИА Новости

«Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный. У ЦСКА есть Чалов, но вдруг его продадут? У армейцев совсем небольшой выбор в атаке. А Вагнер Лав — такой футболист, кто может в одиночку решить исход матча. На игроков ходят зрители. Лав не будет тележку возить на поле, а будет выходить делать результат. К тому же за его трансфер не надо платить, он приходит свободным агентом. Просит нормальные условия. Поверьте мне, нельзя исключать, что его ещё продадут в условный Китай», — цитирует Сафонова ТНВ.

В настоящее время бразильский форвард является свободным агентом. За ЦСКА Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м.

Ранее Габулов выразил мнение, что переход Вагнера Лава в ЦСКА станет хорошим стимулом для Чалова.