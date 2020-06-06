Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займёт до 14 дней

Активная фаза ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займёт около 14 дней, после чего продолжатся точечные работы по сбору нефтепродуктов, заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

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«Безусловно, после того, как основная группировка отсюда убудет, работы будут продолжаться. Это будет точечное извлечение нефтепродуктов с небольших площадей», — цитирует его ТАСС.

Чуприян отметил, что данная работа непростая из-за труднодоступной болотистой местности.

«В настоящее время завезены в достаточном количестве ёмкости, порядка 8 тыс. кубов. Этого хватит для работы, я думаю, на неделю», — добавил он.

При этом, по оценке МЧС, пока вывезти ёмкости с места ЧП почти невозможно. Ожидается, что это станет возможным после прихода морозов.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Виктория Абрамченко лично проконтролирует восстановление окружающей среды в Норильске.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стала просадка грунта и бетонной площадки под ним.

Президент России Владимир Путин поручил бескомпромиссно разобраться в причинах аварии и объективно оценить ущерб.

Совладелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧП.