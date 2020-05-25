Актриса Мария Луговая рассказала о сериале «Журавль в небе»

25 мая 2020     8
Актриса Мария Луговая рассказала о сериале «Журавль в небе»

16:20

Актриса Мария Луговая рассказала подробности о сериале «Журавль в небе», посвящённом созданию и старту советского сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.

©”Журавль в небе” (2020)

В беседе с kp.ru она отметила, что образ её героини Аси Солнцевой собирательный.

«Если говорить о лётчиках, то мне повезло — продюсеры организовали для нас присутствие настоящих специалистов на площадке. Они каждый день следили за тем, что мы делали в кадре. Самолёты разные и, чтобы наши действия были максимально достоверными, нам постоянно подсказывали, поправляли, чтобы мы выглядели в кадре максимально профессионально», — заявила Луговая.

По её словам, зрители увидят, как зарождается влюблённость в небо и как эта любовь становится для Солнцевой делом жизни, долгом.

Как добавила актриса, в небо самолёт она не поднимала, но делала это по приборам.

Ранее кинорежиссёр Юрий Лейзеров в интервью ФАН рассказал о работе над телесериалом «Крепкая броня», который посвящён героям Великой Отечественной войны.

Источник: Россия Сегодня

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