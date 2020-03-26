Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом Фёдором

26 марта 2020     24
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом Фёдором

21:49

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сравнил Александра Шлеменко со своим братом Фёдором.

РИА Новости

«Я вообще не слежу за Шлеменко, он мне не интересен. Не видел ни одного его интервью. Он не нравится мне даже как человек. Слишком высокомерный, такого мнения о себе заоблачного. Ходит, на всех смотрит свысока, задрав голову. Что он правильный такой, самый лучший, самый-самый. Есть у меня такой же один родственник», — цитирует Александра Емельяненко «Матч ТВ».

Между братьями Емельяненко существует давний конфликт, из-за которого они не общаются.

Ранее Волков признался, что ему не хотелось бы, чтобы Шлеменко принял бой с Емельяненко.

Источник: Россия Сегодня

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