Аленичев считает, что у болельщиков «Спартака» слишком завышены ожидания

10 июня 2020     14
Аленичев считает, что у болельщиков «Спартака» слишком завышены ожидания

08:14

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре красно-белых в нынешнем сезоне.

© REUTERS/Maxim Shemetov

«Сложно дать оценку, потому что за последнее время произошло столько событий. Осенью поменялся тренер, затем была зимняя пауза. Возобновился чемпионат, но успели сыграть только три тура. Из того, что мне понравилось это то, что футболисты выполняли требования тренера, была железная дисциплина», — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил заслугу главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в дисциплине, но его удивляет тот факт, что команда часто играет вторым номером, что не всегда может нравиться болельщикам.

«Считаю ожидания болельщиков красно-белых завышены. Моё мнение: нынешний состав «Спартака» не позволяет быть в тройке, а тем более бороться за высокие места», — заявил Аленичев.

После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков.

Ранее Аленичев рассказал, что после ухода из «Енисея» хотел пройти стажировку в «Наполи» и «Аталанте».

Источник: Россия Сегодня

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