Алименты Аршавина, пьяный Джонс за рулём и обращение Кейру к Путину: какие скандалы обсуждают в мире спорта

Андрей Аршавин хочет снизить сумму алиментов на своих детей, которые родились в сожительстве с телеведущей Юлией Барановской. Экс-баскетболистка Екатерина Кейру собирается обратиться к Владимиру Путину, поскольку не может добиться выплаты средств на ребёнка от бывшего супруга, футболиста Ивана Новосельцева. А чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса задержали за езду в нетрезвом виде. RT рассказывает о главных скандалах недели в спорте.

Аршавин хочет снизить сумму алиментов

Телеведущую Юлию Барановскую ждёт новый судебный процесс с экс-капитаном сборной России по футболу Андреем Аршавиным. Он намерен через суд добиться уменьшения размера алиментов для трёх своих детей, появившихся на свет в период сожительства с Барановской. Соответствующий иск уже подан, дело должны рассмотреть в конце апреля.

Как объяснила представительница экс-игрока лондонского «Арсенала» Ирина Куликова, в настоящее время Аршавин перечисляет на алименты 62,5% своих доходов, в то время как по закону обязан платить не более 50%. По словам Куликовой, её клиент настроен только на победу.

Аршавин и Барановская встречались около девяти лет. Они так и не зарегистрировали свои отношения официально. В 2016 году футболист женился на Алисе Казьминой. В 2017 году у них родилась дочь, а в 2019-м пара распалась.

Ранее СМИ сообщали, что во время выступления за петербургский «Зенит» Аршавин ежемесячно переводил в пользу своих детей 5 млн рублей.

Кейру требует денег от Новосельцева

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру, разошедшаяся с футболистом Иваном Новосельцевым, пока лишь пытается добиться выплаты алиментов от экс-супруга. Когда-то защитник сделал предложение своей избраннице прямо на футбольном поле. Историю любви спортсменов пересказывали глянцевые издания. Однако семейная идиллия продолжалась не очень долго. У Кейру и Новосельцева есть общий сын Теодор.

25 марта должно было состояться судебное заседание по вопросу выплаты алиментов. Его отменили из-за ситуации с коронавирусом, после чего молодая мать приняла решение обратиться к президенту России Владимиру Путину. Примерный текст готовящейся петиции Кейру озвучила в Instagram. Если верить женщине, ей попросту не на что содержать своего ребёнка.

«Было столько разговоров о том, что в нашем государстве дети — это главное. Мы должны больше обращать на них внимание, лучше обеспечивать их жизнь. Моему ребёнку пошёл уже восьмой месяц, я не получаю ни копейки от мужа, потому что заседание не прошло. У меня вопрос: как всё это время я должна выживать? Я живу на съёмной квартире. Где мне находить средства, чтобы обеспечить себя и своего ребёнка? Как мне его кормить, как мне его одевать, как мне платить за жильё? Мне нужно остаться на улице? Я просто не могу понять, что мне теперь нужно делать», — заявила Кейру.

В октябре 2019 года сообщалось, что Таганский суд Москвы обязал Новосельцева ежемесячно выплачивать Катерине 20 тыс. рублей, а четверть дохода отдавать на содержание их общего ребёнка. При этом, по словам Кейру, по контракту Иван получает $100 тыс. Сам он выплачивать деньги по решению суда отказывается и родства не признаёт, требуя провести ДНК-экспертизу.

Навка объяснила, почему гонорар Загитовой получил посторонний

Ещё более внушительная сумма фигурирует в деле заместителя начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» по общим вопросам Эдуарда Аксёнова. По данным Baza, функционер получил 8 млн рублей за участие в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Он значился в качестве артиста, хотя не принимал участия ни в организации, ни в показе представления.

Недоразумение прояснила руководитель шоу Татьяна Навка. Как выяснилось, Аксёнов получил деньги за олимпийскую чемпионку Пхёнчхана-2018 Алину Загитову, исполнившую в «Спящей красавице» главную роль.

«Возник вопрос, почему Аксёнов получил деньги, но не катался в шоу. Он действительно не катался, он вообще не фигурист. Дело в том, что Загитова — несовершеннолетняя и по законодательству России не может иметь личное ИП. Поэтому Аксёнов по согласованию с родителями Алины представлял и продолжает представлять интересы фигуристки. Всё в строгом соответствии с законом», — цитирует Навку РБК.

Губерниев раскритиковал Бычкову за слова о блогере-инвалиде

Резонансный скандал вспыхнул после слов комментатора Eurosport Екатерины Бычковой об авторе популярного Telegram-канала «Сталингулаг». Известная в прошлом теннисистка призналась, что творчество прикованного к инвалидному креслу блогера «вызывает у неё рвотный рефлекс». Бычкова также выразила недоумение тем фактом, что постами Горбунова «почему-то все восхищаются».

«Мерзкий человек (точнее полчеловека)… Какие герои у народа, такая и страна и все последствия вокруг», — сделала вывод Бычкова.

Её высказывание вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Среди прочих возмутился Дмитрий Губерниев.

В свою очередь, Eurosport объявил о приостановке сотрудничества с Бычковой. На телеканале подчеркнули, что «выступают против хамства и буллинга в любой форме».

Другой популярный телекомментатор Василий Уткин вступился за экс-спортсменку.

«Честное слово, она совсем не чудовище. Её слова беспредельны, но они её не характеризуют сколько-нибудь полно. Очень вас призываю: простите Катю. Не нужно оргмер. Это ошибка, стыдная и грубая. Уверен, она не повторится», — предположил Уткин.

Чемпион UFC Джонс был пойман пьяным за рулём

Вновь напомнил о себе именитый боец UFC Джон Джонс. Спортсмен, на протяжении карьеры регулярно попадающий во всевозможные скандалы, на этот раз был арестован в США по подозрению в пьяной езде и незаконном хранении оружия. Согласно данным СМИ, полицейские обратили внимание на машину Джонса, когда услышали выстрел из пистолета. Подойдя ближе, блюстители порядка увидели полупустую бутылку с текилой. В ходе обыска у чемпиона был найден пистолет.

В полицейском отчёте, по информации медиа, также указывалось, что при проверке Джонс находился в состоянии алкогольного опьянения. В частности, на это указывал его внешний вид и характерный запах. Предположения сотрудников подтвердили результаты теста.

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Комментируя случившееся, Джонс заявил, что «обезумел» из-за карантина.

8 апреля он должен предстать перед судом.

Спортсмена арестовывали за нетрезвое вождение и в прошлом. В 2012 году он признал себя виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения после того, как влетел в фонарный столб в Нью-Йорке. Три года спустя боец попал в ДТП, травмировав беременную женщину. В машине были найдены марихуана и документы на имя Джонса. За этот проступок UFC лишила его чемпионского титула и дисквалифицировала. После признания вины Джонс получил приговор в виде 18 месяцев тюрьмы условно.

Обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне» доставили в Россию

Бывший нападающий «Томи», «Сатурна» и «Анжи» Вячеслав Вишневский экстрадирован в Россию. Он фигурант уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Являясь гендиректором компании, владевшей ТЦ, Вишневский, по версии суда, дал взятку в особо крупном размере при согласовании перепланировки здания. После совершения другого преступления он бежал в Испанию, сообщал Следственный комитет.

Вишневский был объявлен в международный розыск, а в марте 2019-го задержан в Польше. Теперь СК сообщил об экстрадиции обвиняемого в Россию. Из-за ситуации с коронавирусом после принудительного возвращения на родину его поместили на 14-дневный карантин в СИЗО Калининграда. Также режим изоляции предусмотрен для сотрудников УФСИН и других ведомств, которые контактировали с бизнесменом при его транспортировке.

Позже Вишневскому предъявят официальные обвинения.

Источник: Россия Сегодня