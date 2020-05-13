Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

13 мая 2020     7
Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

08:31

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.

Анатолий Антонов РИА Новости

Дипломат назвал циничными попытки провести параллель между победой над нацизмом в 1945 году и внутриукраинским конфликтом.

«Сложно комментировать лишённые всякой логики заходы украинской дипломатии к теме Победы в целом. Налицо попытки встроиться в хор тех, кто ставит СССР — основную силу, разгромившую ценой колоссальных жертв нацизм, — на одну доску с гитлеровской Германией, тех, кто утверждает, что начало войне было положено пактом Молотова — Риббентропа 1939 года, а не Мюнхенским сговором западных демократий с Гитлером и Муссолини в 1938 году», — приводит ответ Антонова российское посольство в Facebook.

По его мнению, такое поведение объясняется желанием представить Россию врагом и напомнить о себе как о «жертве». При этом, подчеркнул посол, россияне никогда не рассматривали украинский народ в качестве враждебного.

Антонов выразил уверенность, что «пройдут годы, и Россия и Украина будут так же мирно, по-братски жить, как это было долгие-долгие годы до этого».

Источник: Россия Сегодня

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