«Арминия» досрочно завоевала место в Бундеслиге

«Арминия» из Билефельда гарантировала себе одно из двух первых мест во второй Бундеслиге, дающее право на повышение в классе.
Команда из Билефельда сыграла вничью с «Оснабрюком» (1:1), гарантировав одно из двух первых мест во второй Бундеслиге. После 31 матча «Арминия» лидирует в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 61 очко. Вторым идёт «Гамбург» (54 очка), третьим — «Штутгарт» (52).
«Арминия» выступит в первой Бундеслиге впервые с сезона-2008/09.
Ранее «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии.