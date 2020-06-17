«Арминия» досрочно завоевала место в Бундеслиге

«Арминия» выступит в первой Бундеслиге впервые с сезона-2008/09.

Команда из Билефельда сыграла вничью с «Оснабрюком» (1:1), гарантировав одно из двух первых мест во второй Бундеслиге. После 31 матча «Арминия» лидирует в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 61 очко. Вторым идёт «Гамбург» (54 очка), третьим — «Штутгарт» (52).

«Арминия» из Билефельда гарантировала себе одно из двух первых мест во второй Бундеслиге, дающее право на повышение в классе.

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