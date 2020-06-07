«Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче

Лондонский «Арсенал» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном», в котором добыл разгромную победу.
Матч, проходивший на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершился победой «Арсенала» со счётом 6:0.
На счету 21-летнего форварда «канониров» Эдварда Нкетиа хет-трик. По одному мячу забили Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг и Джо Уиллок.
Чемпионат Английской премьер-лиги, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции, должен возобновиться 17 июня.
Ранее Мартинес не исключил ухода де Брёйне из «Манчестер Сити».
Источник: Россия Сегодня