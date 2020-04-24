Аршавин выступает за то, чтобы доиграть сезон РПЛ

24 апреля 2020     7
Аршавин выступает за то, чтобы доиграть сезон РПЛ

19:54

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение по поводу возобновления розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавируса.

@zenit_spb Twitter

«Конечно, сезон можно и сейчас аннулировать, если две последние команды готовы к вылету, а первые команды согласны на такое распределение мест и попадание в еврокубки. Конечно, я за то, чтобы сезон доиграть», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавирусной инфекции. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах.

Источник: Россия Сегодня

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