Автомобиль наехал на группу полицейских в ходе протестов в США

2 июня 2020     19
Автомобиль наехал на группу полицейских в ходе протестов в США

08:58

В городе Баффало в штате Нью-Йорк в ходе протестов автомобиль совершил наезд на группу полицейских, пострадали по меньшей мере два человека. Об этом пишет газета New York Post.

Twitter © ElijahSchaffer

По её данным, инцидент произошёл вечером 1 июня.

Пострадавших полицейских госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. 

Глава исполнительной власти округа Эри Марк Полонцарц сообщил, что водителя и пассажиров внедорожника, наехавшего на сотрудников правоохранительных органов, задержали и взяли под стражу.

Как сообщил представитель полиции Баффало, в ходе протестов в городе 1 июня два человека также получили ранения в результате стрельбы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует «все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные» для прекращения беспорядков в стране.

Источник: Россия Сегодня

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