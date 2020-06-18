Балахничёв не будет экстрадирован во Францию в случае обвинительного приговора суда

18 июня 2020     9
Балахничёв не будет экстрадирован во Францию в случае обвинительного приговора суда

16:30

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и экс-казначей Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) не будет выдан во Францию в случае обвинительного приговора французского суда.

РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Французская прокуратура просит осудить Балахничёва на четыре года тюрьмы по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Кроме того, функционера требуют оштрафовать на €1,8 млн.

«В случае вынесения обвинительного приговора и наложения уголовного наказания на территории Франции механизм экстрадиции, предусмотренный международным правом, работать не будет. В соответствии с действующим законодательством граждане России, которые считаются преступниками в других государствах, но пребывают на территории нашей страны, выдаче не подлежат», — заявил Алексеев.

Ранее также сообщалось, что ВФЛА может грозить $5 млн штрафа в дополнение к $3 млн, уже выплаченным организацией.

Источник: Россия Сегодня

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