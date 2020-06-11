«Бенфика» не сумела обыграть «Портимоненсе» в матче Примейры

Лиссабонская «Бенфика» и портиманский «Портимоненсе» сыграли вничью в матче 26-го тура португальской Примейры.
Встреча, прошедшая в Портимане, завершилась со счётом 2:2.
За «Бенфику» в первом тайме забили Пицци и Андре Алмейда. «Портимоненсе» во втором тайме ответил голами Денера и Карлоса Дос Сантоса.
«Бенфика» возглавляет турнирную таблицу Примейры, набрав 61 очко. «Портимоненсе» с 20 очками на предпоследнем, 17-м месте.
Ранее сообщалось, что автобус с футболистами «Бенфики» закидали камнями после матча.