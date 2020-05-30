Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что беспорядки, задержания и акты вандализма прошли в Нью-Йорке, Атланте, Альбукерке, Фонтане, Сан-Хосе и Хьюстоне.

Также днём ранее подобные случаи были зафиксированы в Финиксе и Денвере.

Ранее стало известно, что не менее 40 человек были задержаны в Нью-Йорке вечером 28 мая в ходе акции протеста после гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда.