«Бездействие затянулось»: почему Зеленского обвинили в обмане избирателей

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ключевые предвыборные обещания и фактически продолжил курс Петра Порошенко. Такое мнение высказала экс-министр юстиции страны Елена Лукаш. По её словам, кадровая политика главы государства основана на принципе «выбирать из плохого худшее», а сам Зеленский «окружён невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей». Ранее в обмане и предательстве по отношению к избирателям Зеленского обвинила и партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эксперты напоминают, что бывший шоумен занимает президентский пост более года, однако обещанных им положительных перемен страна так и не дождалась. Аналитики связывают неудачи украинского лидера прежде всего с недостатком политической воли и острой нехваткой профессиональных кадров.

Украинский экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила в интервью телеканалу «112 Украина», что президент страны Владимир Зеленский обманул своих избирателей. По её мнению, бывший шоумен, который называл себя «приговором» Петру Порошенко, продолжил политику своего предшественника по всем ключевым направлениям.

В пример Лукаш привела реформы, которые продвигает нынешний президент, отсутствие мира в Донбассе, «коленопреклонение» перед Западом. Также она упрекнула Зеленского в дефиците в государственной системе кадров, независимых от предыдущего режима и американского миллиардера Джорджа Сороса. С её точки зрения, формируя команду, киевские власти действуют по принципу «выбирать из плохого худшее». Политику главы государства экс-министр охарактеризовала как «дурдом» и «фрик-шоу».

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«Мы точно за них не голосовали. Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей… Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружён невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей», — отметила Лукаш.

Экс-министр убеждена, что политическая система Украины практически полностью подконтрольна Западу. Президент, с её точки зрения, «находится в лакейском состоянии», которое не позволяет выстроить в стране «понятную простую правовую систему».

«Третий месяц как Ирина Венедиктова (генпрокурор Украины. — RT) на посту. Даже самые доверчивые и наивные украинцы заметили, что прошла уже вторая «весна» Зеленского. Бездействие затянулось», — сказала Лукаш, имея в виду предвыборный лозунг шоумена «Весна придёт — сажать будем».

Политологи отмечают, что эту фразу часть украинского общества в своё время восприняла как обещание завести уголовные дела против Порошенко и его приближённых.

«Шаг вперёд, два назад»

В конце мая с обвинениями против главы государства в обмане и предательстве избирателей выступила вторая по популярности партия Украины — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). В её заявлении говорилось, что миллионы украинцев связывали с победой Зеленского надежду на мир и положительные изменения в стране.

«Владимир Зеленский победил как президент-миротворец… Но сегодня переговоры превратились в конвульсии: шаг вперёд, два назад. Работа над политическим урегулированием не ведётся. На востоке усилились обстрелы и гибнут люди. Зеленский заигрывает с радикалами, его позиция по Донбассу сравнялась с позицией Порошенко», — констатировали в ОПЗЖ.

Позиции ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе © Anatolii STEPANOV / AFP

По мнению руководства «Оппозиционной платформы — За жизнь», Зеленский потерпел поражение в сфере борьбы с коррупцией, не смог навести порядок в правоохранительных органах и привёл во власть «неподготовленных и безграмотных людей». При этом Порошенко и его команда превратились в политических партнёров нынешнего президента, получив статус «неприкасаемых», констатировали в партии.

«Зеленский обещал слышать народ и исполнять волю граждан. Но, став президентом, полностью отвернулся от украинского народа и предал своих избирателей. Вопреки воле народа, без проведения референдума продана украинская земля. Распродаются предприятия. Продолжается, вопреки предвыборным обещаниям, политика дискриминации русскоязычных граждан», — подчеркнули в политической силе.

Скептически оценивают промежуточные итоги президентства Зеленского и в Москве. В МИД РФ недавно напомнили об обещании шоумена «избавить украинцев от наследия» предшественника и преодолеть раскол в обществе. Однако анонсированные Зеленским меры оказались «декларациями о благих намерениях».

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Дипломаты отмечают, что на Украине так и не были приняты решения по борьбе с коррупцией, влиянием олигархата на власть, расследованию событий на Майдане, «политических убийств и иных преступлений прежнего режима».

По словам представителей МИД РФ, команда Зеленского игнорирует запросы общества в угоду Западу. Например, вопреки позиции подавляющего большинства населения, «по указке извне» президент и его соратники продвигают открытие рынка земли.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве упрекнули Зеленского в нежелании защищать права русскоязычных граждан, отсутствии кардинальных перемен по урегулированию ситуации в Донбассе и в «паническом страхе перед агрессивным меньшинством национал-радикалов», который он унаследовал от Порошенко.

«Печально, но сегодня русофобия получает на Украине новое дыхание, возводится, как и при П.А. Порошенко, в ранг государственной политики. Год назад этот курс был отвергнут большинством населения страны, что открыло В.А. Зеленскому дорогу во власть. Очень жаль, что со временем власть меняет отношение слуг народа к интересам того народа, который их избирает», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В беседе с RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш констатировал, что Зеленский не состоялся как «субъект власти» и не смог консолидировать бразды правления страной в своих руках. В частности, президент Украины не отважился проводить автономный от Запада и олигархов политический курс, хотя мог бы попытаться это сделать, опираясь на колоссальную народную поддержку после избрания, говорит эксперт.

«Зеленский победил на фоне усталости людей от Порошенко, его агрессивной милитаристской риторики, на фоне надежд на лучшую жизнь. Я думаю, что на каком-то этапе Зеленский рассчитывал, что может изменить ситуацию в стране, но столкнувшись с сопротивлением старой команды и Запада, выбрал вариант компромисса. Именно этим объясняется отсутствие перемен, которых ожидали от него избиратели», — пояснил Коктыш.

«Сохранить остатки рейтинга»

Напомним, 20 мая исполнился год с момента инаугурации Зеленского. Во втором туре выборов, который прошёл 21 апреля 209 года, он одержал внушительную победу над Порошенко, набрав 73,22% голосов. Подводя итоги своего первого года у руля страны в блоге для New York Times, Зеленский назвал своими главными достижениями стабильное сотрудничество с Западом, вывод переговоров по Донбассу из тупика, возвращение военнопленных, в целом успешную борьбу с коронавирусной угрозой.

Президент считает, что его команда состоит из «умных, энергичных, способных и преданных людей», которые взяли на себя «жёсткое обязательство улучшить положение нашей страны». В то же время Зеленский признал недостаток политического опыта у многих членов офиса главы государства и правительства.

Зеленский приветствует избирателей перед инаугурацией в Верховной раде © Sergei SUPINSKY / AFP

Как полагают эксперты, против нынешнего президента действительно сыграл фактор кадрового голода. Из-за острого дефицита профессиональных управленцев в окружении Зеленский продвигал на должности в администрации, правительство и силовые ведомства людей без опыта работы на госслужбе и «сомнительным бэкграундом».

Нередко руководителями важнейших государственных институтов президент назначал бывших партнёров по шоу-бизнесу. Например, с 29 августа 2019-го главой СБУ является Александр Баканов, руководивший ранее ООО «Студия Квартал-95», а с 21 мая прошлого годадолжность первого замглавы Офиса президента Украины занимает Сергей Трофимов, бывший исполнительный продюсер «Квартала-95».

«Зеленский пришёл к власти фактически без команды, если подразумевать под ней людей, разбирающихся в государственном строительстве. Однако он не смог выполнить даже минимум обещаний, которые не требовали особой изобретательности, — например, запустить дела, где представители старой власти стали бы обвиняемыми, а не свидетелями. На это требовалась воля, а её не оказалось», — констатировал Кирилл Коктыш.

В свою очередь, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT заявил, что выполнение лозунга «придёт весна — сажать будем» потребовало бы «зачистки» всей украинской политической элиты с непредсказуемыми последствиями. По его словам, коррупция — это «скелет украинской государственности», и с её разрушением неизбежно начнётся масштабная эрозия институтов власти.

«Безусловно, Зеленский не оправдал ожидания избирателей. Но на перемены нужные огромные ресурсы и поддержка внешних сил. Их у Зеленского не было и нет. Более того, по-настоящему серьёзные изменения требуют внятной концепции строительства государства, а идеологов и интеллектуалов в команде Зеленского не оказалось. Сегодня бывшему шоумену ничего не остаётся, кроме как изображать активность и пытаться сохранить остатки предвыборного рейтинга», — резюмировал Суздальцев.