Благодатный огонь прибыл в Москву

Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Москву. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает ТАСС.

Спецборт с частицей благодатного огня приземлился в аэропорту Внуково в Москве, его встретили председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и священнослужители.

«Нам еще предстоит осмыслить, каким будет мир после пандемии. Но он точно не будет тем же, к которому мы привыкли. Пусть этот благодатный огонь станет символом обновления и перемен к лучшему», — заявил Якунин.

После этого лампаду с огнем перевезли в храм Христа Спасителя, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальную службу. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет без прихожан.

Днем 18 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь. Его раздал служителям Греческой церкви патриарх Иерусалимский Феофил III.

Благодатный огонь — это святой символ нерукотворного света Воскресения Христова, почитаемый верующими людьми во всем мире. О его появлении говорят как о божественном чуде в канун православной Пасхи, и тысячи паломников встречают этот огонь молитвами.

Источник: Лента.Ру