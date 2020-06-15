Боец UFC Волков: рано или поздно мы встретимся с Нганну

15 июня 2020     13
Боец UFC Волков: рано или поздно мы встретимся с Нганну

02:03

Российский боец смешанного стиля Александр Волков поделился мнением о возможном проведении поединка с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

«Поединок с Фрэнсисом Нганну? Рано или поздно мы встретимся. Возможно, после моей следующей победы», — цитирует Волкова MMAJunkie.

В следующем бою, который состоится 20 июня в Лас-Вегасе, Волков сразится с американцем Кёртисом Блэйдсом. 

В активе россиянина 31 победа и семь поражений в ММА. На счету Нганну 15 побед и три поражения.

Ранее Волков заявил, что готов доставить много проблем Блэйдсу в предстоящем бою.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Опрос выявил изменившиеся за карантин привычки туристов
Опрос выявил изменившиеся за карантин привычки туристов

За период карантина у туристов изменился подход к бронированию поездок, оформлению медицинской страховки и использованию антисептиков в дороге, сообщает Ostrovоk.ru. …


Фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО
Фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников получит непробиваемый щит: корабль готовят к установке зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-М», рассказали «Известиям» источники в …


Боец UFC Волков: рано или поздно мы встретимся с Нганну
Боец UFC Волков: рано или поздно мы встретимся с Нганну

02:03 Российский боец смешанного стиля Александр Волков поделился мнением о возможном проведении поединка с камерунцем Фрэнсисом Нганну. © РИА Новости …


Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на …


Россиянка захотела вернуть вложенное в «МММ» и перевела аферистам миллион рублей
Россиянка захотела вернуть вложенное в «МММ» и перевела аферистам миллион рублей

В Екатеринбурге мошенники обманом заставили 83-летнюю пенсионерку перевести им миллион рублей со сберегательного счета. Аферисты заверили, что помогут женщине вернуть …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты