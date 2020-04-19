Богослужение онлайн: православные христиане отмечают Пасху в условиях распространения коронавируса

19 апреля 2020     9
Богослужение онлайн: православные христиане отмечают Пасху в условиях распространения коронавируса

В это воскресенье православные христиане отмечают Пасху — праздник воскресения Христова. В храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области торжественные богослужения проходят без участия прихожан из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Без мирян прошла и литургия в храме Христа Спасителя. Её провёл патриарх Кирилл, пожелавший верующим, чтобы пандемия COVID-19 как можно быстрее завершилась.

В воскресенье, 19 апреля, православные христиане отмечают главный церковный праздник — Пасху. В ходе литургии в храме Христа Спасителя, которая прошла без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса, патриарх Кирилл обратился к верующим.

«У меня особое пожелание, исходящее от самого сердца, чтобы беда, которая нас постигла, как можно быстрее остановилась, чтобы болезнь не унесла новые и новые человеческие жизни, чтобы она не нанесла иного физического ущерба людям, чтобы не были подорваны общественные связи, соединяющие наш народ и прочие человеческие узы, которые формируют сильное и солидарное общество», — сказал патриарх.

Он также отметил, что в храмах нет ощущения пустоты, несмотря на отсутствие мирян. 

«Этой пустоты нет, потому что я знаю, с какими чувствами вы сейчас у экранов телевизоров ожидаете начала пасхального богослужения», — добавил патриарх.

Ранее в Русской православной церкви сообщили, что во всех храмах Москвы и Московской области из-за эпидемиологической ситуации пасхальные богослужения пройдут без прихожан. В РПЦ также благословили верующих на освящение пасхальных куличей дома.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи… верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома», — заявили в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.

Также по теме

«Важно руководствоваться заботой о людях»: в РПЦ рассказали о праздновании Пасхи в условиях распространения коронавируса

В этом году Пасха пройдёт в особых условиях из-за распространения инфекции COVID-19, однако это не омрачит радость праздника. Так…

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции Владимир Легойда в интервью RT призвал прихожан не расстраиваться из-за кратковременного запрета на посещение храмов и напомнил, что в случае необходимости священники будут иметь возможность посетить верующих на дому.

«Мы призываем всех прислушаться к благословению Святейшего Патриарха, который призывал всех молиться дома, и к предписанию санитарных властей. К тому же на данный момент много храмов проводят онлайн-трансляции служб», — отметил он.

Легойда также обратился к правоохранительным органам и призвал проявить снисхождение к тем верующим, которые окажутся на улице в Великую субботу и Пасху.

«Убеждён, что пасхальная ночь — неподходящее время для того, чтобы штрафовать людей, достаточно ограничиться разъяснением», — добавил он.

С Пасхой поздравил россиян и президент России Владимир Путин. В своём обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил роль РПЦ и других христианских конфессий в «укреплении духовных, нравственных основ общества, приумножении исторического, культурного достояния» страны. Он также выделил деятельность христианских религиозных организаций, их «поддержку добровольцев, волонтёров, всех неравнодушных людей, которые в нынешнее непростое время искренне стремятся помогать ближним».

Владимир Путин на Пасху останется дома, рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что глава государства и Патриарх всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями.

«Как вы знаете, он сейчас живёт и работает в государственной резиденции Ново-Огарёво. Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции», — рассказал Песков.

Накануне Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви, а также представителям конфессий, владеющих храмом Гроба Господня. Святыню доставили к Яффским воротам Старого города, где она была роздана представителям стран, в которых значительная часть населения исповедует православие.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса церемония впервые за почти тысячу лет прошла при закрытых дверях, без паломников и верующих.

Говоря о работе на Пасху зарубежных приходов РПЦ, Владимир Легойда отметил, что они будут следовать указаниям местных властей и не будут нарушать карантин. 

Тем временем в Москве волонтёры движения «Православные добровольцы» развезли более 3 тыс. освящённых пасхальных куличей одиноким старикам, многодетным семьям и инвалидам.

«Куличи отвезут в квартиры одиноких бабушек и дедушек, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями участники движения «Православные добровольцы» в Великую субботу. Также куличи получат студенты, пребывающие на карантине», — приводит РИА Новости слова представителя движения.

Он уточнил, что более 3 тыс. пасхальных куличей освятили в храме Воскресения Словущего на улице Покровке.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля

Проект университета Джонса Хопкинса опубликовал данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля. Согласно информации на сайте, общее число инфицированных …


Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса
Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса возможна в том случае, если не появится вакцина от SARS-CoV-2, однако она будет слабее, чем первая. …


США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса
США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса

Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса. Об этом пишет газета The …


Названа дата начала группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2020/21
Названа дата начала группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2020/21

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21 запланирован на 20 октября. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил портал …


Готовность отдавать
Готовность отдавать

Воскресение Христово — день, которого люди ждут вне зависимости от того, насколько они воцерковлены и часто ли посещают храм. В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты