Бояринцев о смерти Самохвалова: не помню, чтобы в «Текстильщике» были замечания по его здоровью

Бывший главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев отреагировал на смерть защитника московской «Казанки», которая является второй командой «Локомотива», Иннокентия Самохвалова.
«Очень хороший парень был. Светлый мальчишка. Сейчас большая редкость, когда встречаются такие молодые парни. Я не помню, чтобы у доктора нашего были замечания по здоровью. У него хорошие физические данные были, мог сыграть крайнего или центрального защитника», — цитирует Бояринцева РБК.
Самохвалов выступал за «Текстильщик» с 2017 по 2018 год.
Игроку стало плохо во время пробежки, после чего он скончался. Тренер «Казанки» Александр Гришин назвал причиной смерти игрока сердечную недостаточность. При этом проблемы со здоровьем у Самохвалова были выявлены давно.
У Самохвалова остались вдова и сын.
Ранее сообщалось, что Самохвалов жаловался на здоровье за день до смерти.
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