Бойцы ACA призвали людей соблюдать правила карантина

Бойцы промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) призвали людей соблюдать правила карантина во время пандемии коронавируса.

Пресс-служба лиги опубликовала в своём Instagram видео, на котором бойцы из разных стран призывают людей не выходить из дома без крайней необходимости, а также соблюдать дистанцию в людных местах.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 1 апреля в мире зафиксировано около 860 тыс. заражений. Более 42 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» будут отдавать часть зарплаты врачам больницы в Коммунарке.