Бойцы ACA призвали людей соблюдать правила карантина

1 апреля 2020     15
Бойцы ACA призвали людей соблюдать правила карантина

20:07

Бойцы промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) призвали людей соблюдать правила карантина во время пандемии коронавируса.

Пресс-служба лиги опубликовала в своём Instagram видео, на котором бойцы из разных стран призывают людей не выходить из дома без крайней необходимости, а также соблюдать дистанцию в людных местах.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 1 апреля в мире зафиксировано около 860 тыс. заражений. Более 42 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» будут отдавать часть зарплаты врачам больницы в Коммунарке.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму все стройки будут заморожены до 6 апреля
В Крыму все стройки будут заморожены до 6 апреля

В Республике Крым принято решение о приостановке работ на всех строительных площадках государственных и частных заказчиков. Об этом сообщает ИА …


Севастополь и Крым объединили усилия в борьбе с коронавирусом
Севастополь и Крым объединили усилия в борьбе с коронавирусом

С ноля часов 2 апреля медики начнут осматривать всех, кто въезжает на полуостров по Крымскому мосту как на машинах, так …


Глава Севастополя рассказал, сколько раз он делал тесты на коронавирус
Глава Севастополя рассказал, сколько раз он делал тесты на коронавирус

Михаил Развожаев, который не имеет права уйти на самоизоляцию, уже сдал первый анализ на коронавирус. Об этом врио губернатора Севастополя …


Развожаев: мы поможем встать на ноги малому бизнесу
Развожаев: мы поможем встать на ноги малому бизнесу

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал помочь частным предпринимателям в период действия карантинного режима. Большинство крупных арендодателей Севастополя пообещали не …


Регионы сформируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов
Регионы сформируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов

Российские регионы приступили к формированию резервов ключевых продуктов. Об этом в среду, 1 апреля, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info