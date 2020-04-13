Боксёр Бивол назвал самых неудобных соперников в карьере

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, кого считает самым неудобным соперником в своей карьере.

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«Чилемба был одним из самых неудобных соперников. Также отмечу Кастильо», — сказал Бивол в эфире на странице промоутерской компании «Мир бокса» в Instagram.

Он также отметил, что Салливан Баррера и Жан Паскаль тоже дали ему достойный ответ, но всё же в тех поединках ему было удобнее.

Ранее Бивол заявил, что заинтересован в бое с Бетербиевым.