Боксёр Бивол назвал самых неудобных соперников в карьере

13 апреля 2020     5
Боксёр Бивол назвал самых неудобных соперников в карьере

22:18

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, кого считает самым неудобным соперником в своей карьере.

globallookpress.com

«Чилемба был одним из самых неудобных соперников. Также отмечу Кастильо», — сказал Бивол в эфире на странице промоутерской компании «Мир бокса» в Instagram.

Он также отметил, что Салливан Баррера и Жан Паскаль тоже дали ему достойный ответ, но всё же в тех поединках ему было удобнее.

Ранее Бивол заявил, что заинтересован в бое с Бетербиевым.

Источник: Россия Сегодня

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