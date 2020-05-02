Боксёр Воронцова показала свои тренировки на карантине

Вице-чемпионка мира по боксу Людмила Воронцова поделилась с подписчиками своего Instagram тренировками в домашних условиях.

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В частности, на выложенном видео спортсменка работает со скакалкой, отжимается от пола, имитирует удары и делает другие упражнения.

«Домашние тренировки продолжаются! В ход идут шины, кирпичи и тому подобное. Сегодня работа на снаряде плюс немножечко ОФП. Мотивирующе», — прокомментировала Воронцова свой пост.

Ранее сообщалось, что поединок между Поветкиным и Уайтом пройдёт без зрителей.