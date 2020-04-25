Более 170 очагов лесных пожаров ликвидировано в России за сутки

25 апреля 2020     5
Более 170 очагов лесных пожаров ликвидировано в России за сутки

04:31

В России за сутки ликвидировано 174 лесных пожара общей площадью почти 7 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

globallookpress.com

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24 апреля 2020 в России ликвидировано 174 лесных пожара на площади 6 936 га», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что на данный момент на территории страны действуют 87 лесных пожаров на площади 17 802 га.

Ранее сообщалось о ликвидации более 200 очагов лесных пожаров в России за сутки.

Источник: Россия Сегодня

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