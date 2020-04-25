Более 170 очагов лесных пожаров ликвидировано в России за сутки

Ранее сообщалось о ликвидации более 200 очагов лесных пожаров в России за сутки.

Отмечается, что на данный момент на территории страны действуют 87 лесных пожаров на площади 17 802 га.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24 апреля 2020 в России ликвидировано 174 лесных пожара на площади 6 936 га», — приводит ТАСС сообщение.

В России за сутки ликвидировано 174 лесных пожара общей площадью почти 7 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

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