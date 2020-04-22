Более 170 тысяч граждан России за месяц вернулись из-за рубежа

Более 170 тыс. российских граждан вернулись в Россию за месяц из-за рубежа, передаёт ТАСС со ссылкой на Минтранс и Росавиацию.
«Всего с 20 марта по 21 апреля в Российскую Федерацию вернулись 170,286 тыс. соотечественников», — говорится в совместном сообщении.
В частности, с 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов, домой вернулись 3,632 тыс. россиян.
Как отмечается, в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. В списке стран — Таиланд, Индонезия, Испания, Индия.
Источник: Россия Сегодня