Более 170 тысяч граждан России за месяц вернулись из-за рубежа

Как отмечается, в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. В списке стран — Таиланд, Индонезия, Испания, Индия.

В частности, с 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов, домой вернулись 3,632 тыс. россиян.

«Всего с 20 марта по 21 апреля в Российскую Федерацию вернулись 170,286 тыс. соотечественников», — говорится в совместном сообщении.

Более 170 тыс. российских граждан вернулись в Россию за месяц из-за рубежа, передаёт ТАСС со ссылкой на Минтранс и Росавиацию.

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