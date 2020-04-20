Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке

В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждён коронавирус COVID-19.

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«20 апреля (50-е сутки работы). Состоит на лечении 606 пациентов, из них: COVID подтвержденные — 410 (67,7%)», — написал главрач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в медучреждении находятся всего 606 человек с диагнозом «внебольничная пневмония».

В отделении реанимации проходят лечение 56 пациентов, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее Депздрав заявил об отсутствии дефицита мест в стационарах в Москве.