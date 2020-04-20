Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке

20 апреля 2020     12
Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке

08:29

В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждён коронавирус COVID-19.

© РИА Новости

«20 апреля (50-е сутки работы). Состоит на лечении 606 пациентов, из них: COVID подтвержденные — 410 (67,7%)», — написал главрач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в медучреждении находятся всего 606 человек с диагнозом «внебольничная пневмония».

В отделении реанимации проходят лечение 56 пациентов, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее Депздрав заявил об отсутствии дефицита мест в стационарах в Москве.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Кремлёв считает, что Нурмагомедов и Макгрегор должны провести бой по правилам бокса
Кремлёв считает, что Нурмагомедов и Макгрегор должны провести бой по правилам бокса

08:27 Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение, что чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову и ирландскому …


Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке
Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке

08:29 В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждён коронавирус COVID-19. © РИА …


В США назвали способный «пересечь весь мир» истребитель
В США назвали способный «пересечь весь мир» истребитель

Американский истребитель четвертого поколения F-15 Eagle несет три 600-фунтовых (свыше 272 килограммов) внешних топливных бака, обеспечивающих дальность полета на 3000 …


Россиянам объяснили причину аномальных холодов
Россиянам объяснили причину аномальных холодов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причину аномальных холодов, которые ожидаются в ближайшую неделю на европейской части России. Его …


Коронавирус назвали странным
Коронавирус назвали странным

Коронавирус — странное для классической эпидемиологии явление. Об этом в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты