Больница Петербурга откажется от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП

12 мая 2020     5
Больница Петербурга откажется от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП

14:06

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», один из которых, по предварительным данным, загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, не будут использоваться в медучреждении до окончания расследования. Об этом сообщил заведующий отделением общей реанимации Владимир Сулима.

«До получения итогов расследования мы не будем эти аппараты эксплуатировать», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больнице.

Пожар в больнице Святого Георгия произошёл утром 12 мая. Погибли пять человек.

Источник: Россия Сегодня

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