Больница Петербурга откажется от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», один из которых, по предварительным данным, загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, не будут использоваться в медучреждении до окончания расследования. Об этом сообщил заведующий отделением общей реанимации Владимир Сулима.