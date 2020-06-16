Большинство российских компаний намерены сохранить удалённую работу

Большинство российских компаний (74%) планируют продолжать использование дистанционного формата работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра «Битрикс24», с которыми ознакомился RT.

РИА Новости

При этом 59% планируют перевести на удалённую работу лишь часть сотрудников, а 15% — всех.

Кроме того, компании назвали плюсы и минусы дистанционной работы.

Главными положительными моментами стали экономия времени на дорогу до офиса и сокращение расходовна питание (50%), а также возможность нанять сотрудника из любой точки России или мира (29%) и отсутствие затрат на аренду офиса (21%).

Среди основных минусов удалёнки работодатели назвали невозможность реального общения (43%) и сложности с контролем сотрудников (28%).

Исследование было проведено с 8 по 11 июня в 625 российских компаниях.

Ранее специалисты ВНИИ труда рассказали RT, в каких рабочих сферах из-за ситуации с COVID-19 в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.