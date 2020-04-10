Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом

Две трети российских регионов смягчили ограничительные меры, введение ранее для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с подписанных региональными властями нормативно-правовыми актами.

По данным агентства, к четвергу, 9 апреля, две трети (56 из 85) субъектов Российской Федерации ослабили режим самоизоляции для населения и расширили список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.

В частности, продолжат функционировать системообразующие производства и социально важные организации — многофункциональные центры, службы занятости, нотариальные и страховые компании, а также оптики, химчистки. В некоторых регионах разрешили работу магазинов, торгующих стройматериалами и садовым инвентарем.

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В ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в Архангельской области, Алтайском крае и Приморье, жителям позволили ездить на дачу и соблюдать режим самоизоляции там. В Хакасии разрешили гулять с детьми недалеко от дома, а в Удмуртии — совершать пробежки с соблюдаем социальной дистанции.

В то же время в некоторых регионах меры, напротив, усилили. Так, в Башкирии ввели полный запрет на выход из дома в определенные часы для граждан старше 65 лет и несовершеннолетних. В Якутии режим полной самоизоляции распространили еще на два района и два городских округа, где были выявлены зараженные коронавирусом. Обязательную самоизоляцию ввели для приезжающих граждан в Чувашии и Оренбурге, а в Липецкой области ограничили доступ в район, который посещают паломники.

Президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 марта по 5 апреля. Позднее меры были продлены до конца месяца. Согласно указу главы государства, продолжат свою работу аптечные пункты, медучреждения, а также магазины, снабжающие население продуктами и товарами первой необходимости. Банки будут оказывать только часть услуг — по расчетам и платежам.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру