Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря

19 мая 2020     17
Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря

18:49

Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря, сообщает Минобороны России.

© Министерство обороны РФ РИА Новости

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

На отдельных этапах маршрута самолёты дальней сопровождали истребители Южного военного округа.

В ходе полёта самолёты преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более пяти часов.

Ранее сообщалось, что российские Ту-22М3 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями.

Источник: Россия Сегодня

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Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря
Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря

18:49 Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря, сообщает Минобороны России. © Министерство обороны РФ РИА Новости «Два дальних …



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