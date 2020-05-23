Бразилия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом

23 мая 2020     5
Бразилия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом

02:16

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, теперь латиноамериканская республика опережает Россию по данному показателю.

Источник: Россия Сегодня

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