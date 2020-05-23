Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, теперь латиноамериканская республика опережает Россию по данному показателю.
Источник: Россия Сегодня
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, теперь латиноамериканская республика опережает Россию по данному показателю.
Источник: Россия Сегодня
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Бразилия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом
02:16 Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, теперь латиноамериканская республика опережает Россию по данному показателю. Источник: …
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Число жертв пожара в Зеленодольске возросло до трёх
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Пилоты разбившегося в Пакистане самолета пытались посадить лайнер на брюхо
Пилоты самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний», разбившегося под Карачи, перед крушением пытались посадить самолет на брюхо, Об этом говорится в …
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В Ливии погиб предполагаемый российский наемник
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник. Видеозапись, на которой показано тело погибшего, опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель». Силы правительства национального согласия …
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Число погибших в пожаре пациентов российской больницы выросло
Число погибших в пожаре пациентов больницы в Зеленодольске (республика Татарстан) выросло до трех. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в региональном …