Бразилия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, теперь латиноамериканская республика опережает Россию по данному показателю.

Бразилия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом 02:16 Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, теперь латиноамериканская республика опережает Россию по данному показателю. Источник: …



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