Бригада московских врачей направилась на Камчатку для борьбы с COVID-19

Ранее врио заместителя председателя регионального правительства Роман Василевский сообщил, что режим самоизоляции на Камчатке планируется продлить до 30 июня .

Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Двадцать московских медиков отправились в Камчатский край, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Бригада московских врачей направилась на Камчатку для борьбы с COVID-19 00:12 Двадцать московских медиков отправились в Камчатский край, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. © mosgorzdrav.ru …



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