Бригада московских врачей направилась на Камчатку для борьбы с COVID-19

Двадцать московских медиков отправились в Камчатский край, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
«Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет врач-нейрохирург Алексей Токарев, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы», — говорится в сообщении.
Ранее врио заместителя председателя регионального правительства Роман Василевский сообщил, что режим самоизоляции на Камчатке планируется продлить до 30 июня.