Бывший скаут «Спартака» рассказал, какие футболисты могли перейти в клуб

3 июня 2020     13
Бывший скаут «Спартака» рассказал, какие футболисты могли перейти в клуб

12:23

Бывший селекционер московского футбольного клуба «Спартак» Григорий Евтушенко рассказал о несостоявшихся трансферах красно-белых.

© Владимир Астапкович РИА Новости

По его словам, в 2008 году «Спартак» рассматривал возможность приобретения хавбека «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Неманьи Матича, который тогда выступал за «Кошице».

«Наши руководители посмотрели его в матче за «Кошице» зимой, когда те были на сборах. Он не приглянулся, и тему закрыли. Через полгода Матича купил «Челси», — приводит слова Евтушенко «Матч ТВ».

Он отметил, что в том же году москвичи могли взять нынешнего игрока «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди, но на его позицию предпочли подписать другого исполнителя. Кроме того, «Спартак» интересовался полузащитником «Норвича» и национальной команды Польши Ондреем Дудой.

«Повторюсь, это только те, кто действительно был доступен для трансфера в «Спартак». А так-то и Холанд много лет был у нас в базе. Знали его хорошо по выступлениям в Норвегии. Вышли на его представителей, но сразу услышали: «Даже не суйтесь. Вообще без шансов», — добавил Евтушенко.

Ранее Евтушенко рассказал, как в 2014 году «Спартак» опередил ЦСКА в борьбе за полузащитника Квинси Промеса.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя упал на 90%
Пассажиропоток в аэропорту Симферополя упал на 90%

В мае 2020 года аэропорт Симферополя обслужил на 90,2% пассажиров меньше, чем годом ранее. За месяц аэропорт принял и отправил …


В Севастополе два новых случая коронавируса
В Севастополе два новых случая коронавируса

Оба заболевших контактировали с людьми с подтверждённым диагнозом COVID-19 и находились в режиме обсервации. За сутки по выздоровлению выписаны три …


Бывший скаут «Спартака» рассказал, какие футболисты могли перейти в клуб
Бывший скаут «Спартака» рассказал, какие футболисты могли перейти в клуб

12:23 Бывший селекционер московского футбольного клуба «Спартак» Григорий Евтушенко рассказал о несостоявшихся трансферах красно-белых. © Владимир Астапкович РИА Новости По …


Нарушивший границу России в Крыму украинский военный арестован
Нарушивший границу России в Крыму украинский военный арестован

12:30 В Крыму Киевский районный суд Симферополя арестовал украинского военного Евгения Добринского, которого задержали при попытке перейти российскую границу в …


Четыре севастопольских спортсмена стали мастерами спорта России
Четыре севастопольских спортсмена стали мастерами спорта России

Сразу четырем пауэрлифтерам Севастополя присвоили звание мастера спорта России. Приказ подписал министр спорта России Олег Матыцин. По условиям Единой всероссийской спортивной классификации, чтобы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты