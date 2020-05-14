ЦБ направил в Госдуму отчёт за 2019 год

Банк России направил в Государственную думу отчёт за 2019 год, сообщается на сайте ЦБ.

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Как отмечается, документ отражает приоритеты регулятора и решения, которые принимались для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, а также развития финансового рынка страны.

Кроме того, он содержит анализ внешних и внутренних условий функционирования Центробанка, его годовую финансовую отчётность и аудиторские заключения.

Ожидается, что отчёт будет рассматриваться на пленарном заседании нижней палаты парламента. Госдума также направит его президенту и правительству.