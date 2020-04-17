ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки будет основным вариантом для рассмотрения на следующем заседании ЦБ.

РИА Новости

«Думаю, что будем детально рассматривать его (снижение ставки. — RT) в разных экономических сценариях, и в том числе, какого размера шаги могут быть предприняты», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

20 марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых.

Профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский в беседе с Newizv.ru назвал решение ЦБ наиболее адекватной мерой в нынешних условиях.