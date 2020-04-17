ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

17 апреля 2020     18
ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

12:48

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки будет основным вариантом для рассмотрения на следующем заседании ЦБ.

РИА Новости

«Думаю, что будем детально рассматривать его (снижение ставки. — RT) в разных экономических сценариях, и в том числе, какого размера шаги могут быть предприняты», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

20 марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых.

Профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский в беседе с Newizv.ru назвал решение ЦБ наиболее адекватной мерой в нынешних условиях.

Источник: Россия Сегодня

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