Центр Хруничева сменил директора ракетно-космического завода

15 апреля 2020     1
Центр Хруничева сменил директора ракетно-космического завода

04:59

Космический центр им. Хруничева сменил директора ракетно-космического завода, на котором собираются ракеты-носители «Протон-М» и «Ангара». Об этом информирует РИА Новости.

globallookpress.com

«Назначить с 14 апреля 2020 года на должность заместителя генерального директора — директора ракетно-космического завода Сычёва Василия Николаевича», — говорится в приказе генерального директора центра.

При этом бывший директор ракетно-космического завода Роман Хохлов будет занимать должность замгендиректора Центра Хруничева по производству.

В ноябре 2019 года сообщалось, что «Роскосмос» заменит ракеты-носители «Протон» на тяжёлые ракеты «Ангара» в 2024 году, их серийное производство будет запущено в 2023 году.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Врач рассказал о вреде алкоголя при коронавирусе
Врач рассказал о вреде алкоголя при коронавирусе

04:46 Врач нью-йоркской больницы Марлен Каплан в интервью РИА Новости рассказал, что употребление алкоголя при заражении коронавирусом окажет лишь дополнительную …


Центр Хруничева сменил директора ракетно-космического завода
Центр Хруничева сменил директора ракетно-космического завода

04:59 Космический центр им. Хруничева сменил директора ракетно-космического завода, на котором собираются ракеты-носители «Протон-М» и «Ангара». Об этом информирует РИА Новости. globallookpress.com «Назначить с …


В США число заболевших коронавирусом превысило 600 тысяч
В США число заболевших коронавирусом превысило 600 тысяч

В США число заболевших коронавирусом превысило 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Университета Джона Хопкинса. Общее число инфицированных в …


ООН раскритиковала решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ
ООН раскритиковала решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает …


В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

В США умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 2 228. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты