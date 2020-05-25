Церемония введения Брайанта, Данкана и Гарнетта в Зал славы может быть перенесена на 2021 год

Генеральный директор Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита Джон Долева рассказал о возможном переносе запланированной на август церемонии введения новых игроков.

«Я хочу чётко заявить, что у нас будет отдельная церемония для класса-2020 из-за известности этого класса. Но, честно говоря, каждый класс заслуживает отдельного признания. Есть вероятность, что в следующем году у нас будет две церемонии включения», — приводит слова Долева The Boston Globe.

В официальный список игроков, которые должны пополнить Зал славы в 2020 году, вошли Коби Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Церемония запланирована на 29 августа.

Ранее О’Нил заявил, что не будет смотреть церемонию включения Брайанта в Зал славы.