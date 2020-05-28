Церемонию награждения студентов года в Мурманске провели в дистанционном режиме

28 мая 2020     12
Церемонию награждения студентов года в Мурманске провели в дистанционном режиме

11:45

В Мурманске наградили лауреатов городского конкурса «Студент года». Церемония состоялась в дистанционном формате.

Об этом сообщает Nord-News.

«Важно, чтобы студенты не только получали качественное образование, но и были людьми с активной жизненной позицией», — заявила глава комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Татьяна Печкарёва.

В 2020 году на участие в конкурсе поступило более 80 заявок. В финальный этап попали 50 студентов. Из них выбраны три победителя, которые на протяжении следующего учебного года получат стипендии главы муниципального образования.

Ранее доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением школьников.

Источник: Россия Сегодня

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