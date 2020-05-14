Чеченские силовики провели обряд жертвоприношения в память о Кадырове

14 мая 2020     13
Чеченские силовики провели обряд жертвоприношения в память о Кадырове

Сотрудники чеченского управления Росгвардии провели религиозный обряд жертвоприношения в память о первом президенте республики Ахмате-Хаджи Кадырове и погибших силовиках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мероприятие прошло по поручению генерал-майора полиции Шарипа Делимханова при поддержке фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Мясо убитого животного передано семьям погибших сотрудников, «отдавших свои жизни за мир и процветание региона». Какое именно животное принесли в жертву, не уточняется.

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18:18 — 13 февраля

Обряд жертвоприношения был организован еще 10 мая, в День памяти и скорби народов Чеченской Республики, но СМИ обратили внимание на него только 14 мая.

В феврале 2019 года бурятские шаманы сожгли пять верблюдов в рамках обряда жертвоприношения, а после обрушившейся на них критики попросили обратить внимание на главу Чечни Рамзана Кадырова, который, по их словам, убивает животных каждый год и к нему нет претензий. Вероятно, шаманы имели в виду священный для мусульман праздник Курбан-байрам, когда коровы, верблюды или бараны приносятся в жертву. В том числе, жертвоприношение в честь праздника ежегодно проводится в родовом селе Кадырова — Центарое.

Источник: Лента.Ру

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